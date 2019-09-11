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РИА Новости

СК завел еще одно дело против военного ВСУ после обстрела сотрудников ОБСЕ

12:29 11.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следователи завели новое уголовное дело на командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова по факту еще одного обстрела гражданского населения в Донбассе, сообщила в среду официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее СК установил причастность Гнатова к обстрелу сотрудников ОБСЕ 1 сентября в населенном пункте Коминтерново на юге ДНР, под огонь попал и внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня". По информации следствия, украинский командир отдал приказ начать обстрел.
"В результате совместной работы следователей и оперативных служб установлена причастность Гнатова еще к одному аналогичному преступлению. Шестого сентября 2019 года при его участии были проведены артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в селе Роза Новоязовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате этого преступления получила ранения мирная жительница, не участвующая в вооруженном конфликте", - заявила Петренко.
Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено еще одно уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ".
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