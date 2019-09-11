СК завел еще одно дело против военного ВСУ после обстрела сотрудников ОБСЕ

"В результате совместной работы следователей и оперативных служб установлена причастность Гнатова еще к одному аналогичному преступлению. Шестого сентября 2019 года при его участии были проведены артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в селе Роза Новоязовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате этого преступления получила ранения мирная жительница, не участвующая в вооруженном конфликте", - заявила Петренко.