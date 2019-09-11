Форум по устойчивому развитию северных территорий пройдет в Якутске

"С 24 по 28 сентября у нас состоятся заседания Северного форума по устойчивому развитию. Приедут десятки иностранцев, сотни экспертов Российской Федерации, ожидается участие представителей 11 стран, в том числе из Китая, Японии и Южной Кореи. Я считаю, что Якутск, как столица арктического региона, должен проявлять в этом вопросе инициативу", - поделился Николаев.

По словам организаторов, "Северный форум" - международная организация, объединяющая регионы. Идея форума возникла в 2018 году, когда АНО "Ресурсный центр поддержки "Университет Арктики" (учрежденный СВФУ) и рабочая группа форума по региональной адаптации к изменению климата решили создать международную площадку, которая занималась бы проблемами северо-восточной части Арктики.

"Ориентированы мы больше на проектную деятельность, которая в будущем будет развиваться. В дальнейшем мы планируем продолжать работу в течение года по проектам, которые будут заявлены в рамках форума", - отмечается на официальном сайте форума.