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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Форум по устойчивому развитию северных территорий пройдет в Якутске

12:24 11.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ЯКУТСК, 10 сен - РИА Новости. Форум по устойчивому развитию северных территорий пройдет в Якутске 24-28 сентября, сообщил глава республики Айсен Николаев на встрече с главными редакторами региональных СМИ.
Международная конференция будет посвящена проблеме устойчивого развития.

"С 24 по 28 сентября у нас состоятся заседания Северного форума по устойчивому развитию. Приедут десятки иностранцев, сотни экспертов Российской Федерации, ожидается участие представителей 11 стран, в том числе из Китая, Японии и Южной Кореи. Я считаю, что Якутск, как столица арктического региона, должен проявлять в этом вопросе инициативу", - поделился Николаев.

По словам организаторов, "Северный форум" - международная организация, объединяющая регионы. Идея форума возникла в 2018 году, когда АНО "Ресурсный центр поддержки "Университет Арктики" (учрежденный СВФУ) и рабочая группа форума по региональной адаптации к изменению климата решили создать международную площадку, которая занималась бы проблемами северо-восточной части Арктики.
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"Ориентированы мы больше на проектную деятельность, которая в будущем будет развиваться. В дальнейшем мы планируем продолжать работу в течение года по проектам, которые будут заявлены в рамках форума", - отмечается на официальном сайте форума.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРоссияОбщество
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