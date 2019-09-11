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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковные власти поддержат 54 представителей МСП

12:14 11.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подведены итоги второго отбора заявок на частичную компенсацию затрат малого и среднего предпринимательства (МСП) в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
Прием заявок проводился с 1 по 30 июля 2019 года. По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, представители малого и среднего бизнеса подали 118 заявок на получение финансовой поддержки.

"Согласно решению комиссии, финансовая поддержка будет перечислена 54 представителям малого и среднего бизнеса", - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Хромова.

Максимальный размер субсидии на модернизацию составляет 10 миллионов рублей, а по договорам лизинга - 5 миллионов. Совокупный объем финансовой поддержки составит 250 миллионов рублей.
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