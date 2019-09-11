Подмосковные власти поддержат 54 представителей МСП

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подведены итоги второго отбора заявок на частичную компенсацию затрат малого и среднего предпринимательства (МСП) в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Прием заявок проводился с 1 по 30 июля 2019 года. По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, представители малого и среднего бизнеса подали 118 заявок на получение финансовой поддержки.

"Согласно решению комиссии, финансовая поддержка будет перечислена 54 представителям малого и среднего бизнеса", - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Хромова.