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РИА Новости

Поклонская не планирует покидать фракцию "Единой России"

12:03 11.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская заявила в интервью РИА Новости, что не планирует покидать фракцию "Единой России" в ГД.
"Я приняла участие в выборах депутатов Государственной Думы по приглашению вот именно партии "Единая Россия", поэтому я не рассматриваю возможности перебегать из одной партии в другую. Кроме того, я не являюсь членом партии, я сотрудник прокуратуры и не могу входить в состав какой-либо партии. Я являюсь членом фракции, то есть меня от фракции рекомендовали. Я приняла это приглашение, поэтому… перебегать из одной в другую я не хочу и не буду, а дальше все, конечно, жизнь покажет", - сказала Поклонская в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?".
Как вы это делаете?!
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Госдума в прошлом году приняла правительственный закон о совершенствовании пенсионного законодательства. Фракция ЕР решила консолидированно голосовать за, но Поклонская проголосовала против. Лидер фракции ЕР Сергей Неверов заявлял, что нарушившая фракционную дисциплину Поклонская должна сама принять решение о продолжении членства во фракции. По его словам, решение депутата изменило отношение к ней внутри фракции.
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Наталья ПоклонскаяЕдиная РоссияРоссияПолитика
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