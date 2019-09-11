Поклонская не планирует покидать фракцию "Единой России"

"Я приняла участие в выборах депутатов Государственной Думы по приглашению вот именно партии "Единая Россия", поэтому я не рассматриваю возможности перебегать из одной партии в другую. Кроме того, я не являюсь членом партии, я сотрудник прокуратуры и не могу входить в состав какой-либо партии. Я являюсь членом фракции, то есть меня от фракции рекомендовали. Я приняла это приглашение, поэтому… перебегать из одной в другую я не хочу и не буду, а дальше все, конечно, жизнь покажет", - сказала Поклонская в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?".