Пресс-конференция министра по торговле ЕЭК Вероники Никишиной

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16 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция члена коллегии (министра) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероники НИКИШИНОЙ в формате видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Кишинев – Нур-Султан в преддверии Евразийской недели (25–27 сентября).