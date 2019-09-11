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РИА Новости

Пресс-конференция министра по торговле ЕЭК Вероники Никишиной

11:59 11.09.2019
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16 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция члена коллегии (министра) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероники НИКИШИНОЙ в формате видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Кишинев – Нур-Султан в преддверии Евразийской недели (25–27 сентября).
Будут представлены задачи деловой программы форума и особенности выставочной части, освещены вопросы сессий "ЕАЭС: интеграция в глобальный рынок и возможности на рынке АТР" и "Основные направления развития торговой политики ЕАЭС на 2020–2024 гг.", рассмотрены перспективы торговых переговоров.

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