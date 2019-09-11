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РИА Новости

В Одесской области после пожара в "Токио стар" проверили отели и санатории

11:41 11.09.2019 (обновлено: 11:54 11.09.2019)
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019. Архивное фото
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Специалисты проверили более 200 отелей и санаториев в Одесской области после пожара в "Токио стар", при котором погибли девять человек, сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В областном управлении госслужбы по ЧС сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. После пожара в отеле занимавший на тот момент пост премьер-министра Украины Владимир Гройсман поручил провести масштабную проверку отелей и санаториев.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
10:16РИА Новости
В Одессе администратора сгоревшего отеля могут привлечь к ответственности
"По состоянию на 10 сентября проверено 228 объектов. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 78 административных протоколов на руководителей и ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, такие проверки проводят по всей Украине, всего в Одесской области должны проверить 1001 объект. Как отмечается, владельцы некоторых объектов отсутствуют на местах в ходе проверки, или не допускают специалистов на объект, по таким случаям спасатели будут информировать правоохранительные органы.
Указывается, что специалисты при проверке обращают внимание на оборудование помещений системами противопожарной защиты (сигнализации), наличие источников наружной противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения. Также во время проведения проверок спасатели проводят инструктажи о мерах пожарной безопасности.
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