В Одесской области после пожара в "Токио стар" проверили отели и санатории

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019. Архивное фото

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Специалисты проверили более 200 отелей и санаториев в Одесской области после пожара в "Токио стар", при котором погибли девять человек, сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В областном управлении госслужбы по ЧС сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. После пожара в отеле занимавший на тот момент пост премьер-министра Украины Владимир Гройсман поручил провести масштабную проверку отелей и санаториев.

"По состоянию на 10 сентября проверено 228 объектов. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 78 административных протоколов на руководителей и ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такие проверки проводят по всей Украине, всего в Одесской области должны проверить 1001 объект. Как отмечается, владельцы некоторых объектов отсутствуют на местах в ходе проверки, или не допускают специалистов на объект, по таким случаям спасатели будут информировать правоохранительные органы.