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РИА Новости

Ярославские власти расселят сирот из непригодного для проживания дома

11:34 11.09.2019 (обновлено: 11:56 11.09.2019)
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© правительство Ярославской области Дом № 25 по улице Юбилейной в поселке Борисоглебский Ярославской области
Дом № 25 по улице Юбилейной в поселке Борисоглебский Ярославской области
© правительство Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Власти намерены расселить дом для детей-сирот, оказавшийся непригодным для проживания через четыре года после строительства, сообщило правительство региона.
По данным СК РФ, в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в поселке Борисоглебском Ярославской области для детей-сирот был построен дом за счет областного бюджета. Однако, по словам жильцов, квартиры непригодны для проживания: полы сгнили, фасад покрыт трещинами, что может привести к обрушению, система водостоков смонтирована ненадлежащим образом, стены покрыты плесенью. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данную информацию, затем было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, дом ввели в эксплуатацию в апреле 2015 года, позже при осмотре здания были выявлены нарушения, однако местная администрация не предприняла каких-либо мер для их устранения.
Правительство региона сообщает, что руководство областного департамента имущественных и земельных отношений провело встречу с жителями дома. По данным властей, в 2015 году в нем получили квартиры 12 детей-сирот.
"Сегодня дом по вине застройщика находится в неудовлетворительном состоянии, хотя согласно условиям государственного контракта, застройщик ООО "Регионстройсервис" принял на себя обязательства передать в собственность Ярославской области объект долевого строительства, качество которого соответствует проектной документации и требованиям технических регламентов", - говорится в сообщении.
По словам директора департамента Максима Фролова, в конце августа при осмотре здания были выявлены очевидные недоработки застройщика. Департамент, как собственник дома, возмущен тем, что за четыре года дом пришел в состояние, непригодное для эксплуатации.
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"В региональную прокуратуру и Следственный комитет по Ярославской области были направлены обращения с требованием проверить законность действий ООО "Регионстройсервис". Сейчас правительство Ярославской области прорабатывает механизм переселения детей-сирот из данного дома: планируется закупка других квартир в Борисоглебском районе, а также рассматриваются варианты в Ярославле и Ростове", - заявил Фролов.
Власти информируют также, что ранее в адрес застройщика неоднократно направлялись требования об устранении строительных недостатков, однако они были проигнорированы. Кроме того на основании требований прокуратуры суд обязал ООО "Регионстройсервис" в течение шести месяцев обеспечить проведение экспертизы на установление соответствия дома требованиям строительных норм и правил. Сообщается, что решение суда вступило в силу 20 июля текущего года. Как ранее пояснил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин, застройщик не выходит на связь.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияЯрославская областьЯрославльПроисшествия
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