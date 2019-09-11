В Афинах произошло землетрясение магнитудой 3,5

АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Землетрясение произошло в Афинах в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Землетрясение произошло в 11.13 по местному времени (совпадает с московским). Толчки ощущались по всему городу.
По информации сейсмологической лаборатории Афинского университета, магнитуда составила 3,5. Очаг залегал на глубине 10 километров в 26 километрах северо-восточнее Афин.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 3,8.
Информации о пострадавших или ущербе от землетрясения нет.