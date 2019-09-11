Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца

ИРКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Жительнице Иркутской области предъявлено обвинение в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает СК РФ.
В феврале 2019 года в поселке Юрты Тайшетского района вблизи свалки было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым, однако умер от переохлаждения. В настоящее время установлено, что матерью новорожденного является 42-летняя местная жительница, у которой на попечении находятся еще двое детей.
"Предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в медучреждение женщина не обращалась, ребенок был рожден дома. Свой поступок она объяснила трудным материальным положением. В настоящее время сотрудниками СК России проводятся необходимые следственные действия.
Максимальное наказание по статье об убийстве матерью новорожденного предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.