Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца

В феврале 2019 года в поселке Юрты Тайшетского района вблизи свалки было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым, однако умер от переохлаждения. В настоящее время установлено, что матерью новорожденного является 42-летняя местная жительница, у которой на попечении находятся еще двое детей.