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РИА Новости

Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца

11:21 11.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ИРКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Жительнице Иркутской области предъявлено обвинение в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает СК РФ.
В феврале 2019 года в поселке Юрты Тайшетского района вблизи свалки было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым, однако умер от переохлаждения. В настоящее время установлено, что матерью новорожденного является 42-летняя местная жительница, у которой на попечении находятся еще двое детей.
"Предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в медучреждение женщина не обращалась, ребенок был рожден дома. Свой поступок она объяснила трудным материальным положением. В настоящее время сотрудниками СК России проводятся необходимые следственные действия.
Максимальное наказание по статье об убийстве матерью новорожденного предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Прокуратура
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Следственный комитет РФИркутская областьИркутскРоссияПроисшествия
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