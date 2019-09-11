В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вейпы и кальяны надо продавать в закрытых витринах, как и сигареты, считает член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, член комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко.
"Закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" должен распространяться на кальяны, вейпы, а также электронные сигареты. Речь идет про закрытую продажу, отсутствие рекламы, а также запрет использования таких устройств в общественных местах", - сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на Кусайко.
По словам Кусайко, электронные сигареты, вейпы и кальяны также оказывают отрицательное влияние на здоровье людей, поэтому, чтобы предупредить заболевания, важно распространить антитабачные ограничения и на них.
Она добавила, что также необходима информационная работа, чтобы рассказывать людям о вреде использования вейпов, кальянов и электронных сигарет.
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