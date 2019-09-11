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РИА Новости

В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения

11:16 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для экспертов за заведомо ложные заключения на всех стадиях досудебного производства.
Изменения вносятся в статью 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Один из авторов законопроекта Павел Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета, сообщил, что положения этой статьи распространяются на стадию предварительного расследования по уголовному делу, а также на стадию рассмотрения дела в суде - то есть на период, когда уголовное дело уже возбуждено.
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Вместе с тем, подчеркивает Крашенинников, заключения, показания эксперта или специалиста зачастую необходимы не только после возбуждения уголовного дела, но и на стадии проверки сообщения о преступлении, чтобы определить наличие или отсутствие признаков преступления, например, проведение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего; почерковедческой экспертизы; экспертизы веществ в случае сообщения о незаконном обороте наркотиков, взрывчатых веществ и так далее.
"Ложные сведения, представленные экспертом в такой ситуации, создают условия либо для необоснованного уголовного преследования невиновного, либо для незаконного отказа в возбуждении уголовного дела, нарушающего право потерпевшего на доступ к правосудию. Поэтому очевидно, что такие деяния представляют не меньшую общественную опасность, чем те, которые осуществлены на других стадиях уголовного производства", - сказал Крашенинников.
Депутат подчеркнул, что в целях устранения законодательного пробела предлагается внести изменение в эту статью, установив, что уголовная ответственность за заведомо ложное показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод предусматривается на всех стадиях судебного и досудебного производства.
"Предлагаемые изменения позволят усилить защиту прав граждан на доступ к правосудию, ограждая от возможных злоупотреблений со стороны нечистых на руку экспертов, чьи заключения зачастую имеют решающее значение для возбуждения уголовного дела или отказа в нем", - добавил Крашенинников.
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