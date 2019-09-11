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РИА Новости

В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц

11:11 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 11 сен - РИА Новости. Мастер, производивший монтаж навесных шкафов в школьном кабинете технологии, после их падения на девочек-пятиклассниц в Новосибирске получил два года лишения свободы условно, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
Как сообщалось ранее, в октябре 2018 года навесные шкафы рухнули на пятерых школьниц во время урока технологии. Одной из девочек был причинен тяжкий вред здоровью.
"Собранные следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора… Приговором Дзержинского районного суда 45-летний мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в августе 2018 года школа №82 заключила договор с мебельной фабрикой "Калите" на поставку, сборку и установку навесных шкафов. В свою очередь мебельная фабрика заключила договор подряда с 45-летним мужчиной, который был обязан изготовить, собрать и смонтировать мебель.
По данным СК, мастер просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии и установил в них распорные пластиковые анкерные крепления недостаточной длины и диаметра по отношению отверстиям, а затем для фиксации монтажных планок применил шурупы короче, чем длина распорных элементов, после чего повесил на них шкафы.
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