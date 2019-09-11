Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T11:08Z
https://ria.ru/20190911/1558557751.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155711/35/1557113554_0:260:2965:1928_1036x0_80_0_0_9539fb2d4814ff33ab97fa27a3b1bcd0.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области

11:08 11.09.2019
98
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкИгорь Бабушкин
Игорь Бабушкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Игорь Бабушкин . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Астраханской области признала действительными выборы губернатора, в которых победил врио главы региона Игорь Бабушкин, сообщает  облизбирком.
Выборы губернатора Астраханской области состоялись в воскресенье.  Явка составила 33,49%.
"Члены облизбиркома подписали протокол о результатах выборов губернатора Астраханской области 8 сентября 2019 года и признали выборы состоявшимися и действительными… Губернатором Астраханской области избран Игорь Бабушкин, получивший поддержку большинства астраханцев", - говорится в сообщении.
Голоса избирателей распределились следующим образом: за Игоря Бабушкина (самовыдвижение) - 75,63% голосов, за Николая Арефьева (КПРФ) - 11,81%, за Тимофея Щербакова (ЛДПР) - 5,13%, за Сергея Сычева – 4,82% голосов.
Выборы глав регионов России
8 сентября, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
000001
Обсудить 0
Единый день голосованияИгорь БабушкинРостов-на-ДонуАстраханская область
Рекомендуем
LIVE: Диалог с Дмитрием Медведевым
"Диалог" с Дмитрием Медведевым. Онлайн-репортаж
РИА
Новости
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Москве загорелся пассажирский автобус
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
Лента
новостей
Детское автомобильное кресло
Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
В России 6 августа открыли офис венесуэльской компании PDVSA
Ольга Голодец
Голодец призвала сделать мировые памятники культуры доступнее для молодежи
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
Полиция
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния