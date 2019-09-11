Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Астраханской области признала действительными выборы губернатора, в которых победил врио главы региона Игорь Бабушкин, сообщает облизбирком.
Выборы губернатора Астраханской области состоялись в воскресенье. Явка составила 33,49%.
"Члены облизбиркома подписали протокол о результатах выборов губернатора Астраханской области 8 сентября 2019 года и признали выборы состоявшимися и действительными… Губернатором Астраханской области избран Игорь Бабушкин, получивший поддержку большинства астраханцев", - говорится в сообщении.
Голоса избирателей распределились следующим образом: за Игоря Бабушкина (самовыдвижение) - 75,63% голосов, за Николая Арефьева (КПРФ) - 11,81%, за Тимофея Щербакова (ЛДПР) - 5,13%, за Сергея Сычева – 4,82% голосов.
8 сентября, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России