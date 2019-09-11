Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области

"Члены облизбиркома подписали протокол о результатах выборов губернатора Астраханской области 8 сентября 2019 года и признали выборы состоявшимися и действительными… Губернатором Астраханской области избран Игорь Бабушкин, получивший поддержку большинства астраханцев", - говорится в сообщении.