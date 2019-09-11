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РИА Новости

Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды

10:58 11.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС Росии по Еврейской автономной областиПаводок в Еврейской автономной области
Паводок в Еврейской автономной области
© Фото : ГУ МЧС Росии по Еврейской автономной области
Паводок в Еврейской автономной области. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Более 70 подтопленных ранее жилых домов в Еврейской автономной области освободились от воды с начала паводка, в воде остаются 145 домов, сообщает региональный главк МЧС России в среду.
"На 11 сентября в Еврейской автономии от воды освободились 77 жилых домов, 790 приусадебных участков. В Биробиджане, Октябрьском, Ленинском, Смидовичском и Биробиджанском районах остаются подтопленными 41 населенный пункт, 145 жилых домов, в которых проживают свыше 240 граждан, 2014 приусадебных и 4456 дачных участков, 56875 гектаров сельскохозяйственных культур",- говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от паводка
2 сентября, 14:33РИА Новости
Путин поручил чиновникам Приангарья посетить все селения, где был паводок
Отмечается, что с начала паводка в зону подтопления попали 49 населенных пунктов, 224 жилых дома, 2,7 тысячи приусадебных и 4,5 тысячи дачных участков.
Сообщается, что с подтопленных территорий откачивают грунтовые и дождевые воды. Участки, освободившиеся от воды, очищают от мусора и дезинфицируют, подтопленные дома просушивают. Комиссии по оценке ущерба в муниципальных образованиях обследовали более 1 тысячи приусадебных участков. В пунктах временного размещения продолжают оставаться 29 человек.
Ранее сообщалось, что из-за паводка в Еврейской АО был объявлен режим ЧС.
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