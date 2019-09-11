Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды

© Фото : ГУ МЧС Росии по Еврейской автономной области Паводок в Еврейской автономной области

ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Более 70 подтопленных ранее жилых домов в Еврейской автономной области освободились от воды с начала паводка, в воде остаются 145 домов, сообщает региональный главк МЧС России в среду.

"На 11 сентября в Еврейской автономии от воды освободились 77 жилых домов, 790 приусадебных участков. В Биробиджане, Октябрьском, Ленинском, Смидовичском и Биробиджанском районах остаются подтопленными 41 населенный пункт, 145 жилых домов, в которых проживают свыше 240 граждан, 2014 приусадебных и 4456 дачных участков, 56875 гектаров сельскохозяйственных культур",- говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала паводка в зону подтопления попали 49 населенных пунктов, 224 жилых дома, 2,7 тысячи приусадебных и 4,5 тысячи дачных участков.

Сообщается, что с подтопленных территорий откачивают грунтовые и дождевые воды. Участки, освободившиеся от воды, очищают от мусора и дезинфицируют, подтопленные дома просушивают. Комиссии по оценке ущерба в муниципальных образованиях обследовали более 1 тысячи приусадебных участков. В пунктах временного размещения продолжают оставаться 29 человек.