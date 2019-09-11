Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T10:41Z
https://ria.ru/20190911/1558556620.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155596/20/1555962010_0:109:2000:1234_1036x0_80_0_0_04e5b4086d4dc71093d3e22cc4b7f89d.jpg
РИА Новости

Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита

10:41 11.09.2019
2375
© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 сен – РИА Новости. Работа над проведением саммита "нормандского формата" через несколько недель идет, заявила на выступлении в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы работаем над проведением саммита в формате нормандской четверки через несколько недель, чтобы добиться более значительного прогресса", - сказала Меркель.
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
9 сентября, 14:51РИА Новости
Франция хочет провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время
Ранее в Берлине состоялась встреча внешнеполитических советников лидеров Германии, Франции, России и Украины в рамках подготовки к саммиту. Власти ФРГ сообщали, что встреча состоится "в целях проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате", но о времени и месте этой встречи ничего сообщить не смог. О том, что дата саммита пока не согласована, сообщил ранее и помощник президента России Юрий Ушаков.
Лидеры Германии и России Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили 29 августа подготовку к "нормандскому" саммиту для дальнейшей реализации минских соглашений, сообщили ранее в немецком правительстве.
Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском". Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ. Хотя и после соглашений о перемирии в Донбассе продолжаются перестрелки.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
6 сентября, 10:21РИА Новости
В партии Зеленского не исключили расширения "нормандского формата"
821003
Обсудить 0
Ангела МеркельФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Лента
новостей
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Робот "Федор" больше не полетит в космос
Отель в Турции
Посол России прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Прохожие на улице Уолл-Стрит в Нью-Йорке, США
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
Лента новостейМолния