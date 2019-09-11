Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита

БЕРЛИН, 11 сен – РИА Новости. Работа над проведением саммита "нормандского формата" через несколько недель идет, заявила на выступлении в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы работаем над проведением саммита в формате нормандской четверки через несколько недель, чтобы добиться более значительного прогресса", - сказала Меркель.

Ранее в Берлине состоялась встреча внешнеполитических советников лидеров Германии, Франции, России и Украины в рамках подготовки к саммиту. Власти ФРГ сообщали, что встреча состоится "в целях проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате", но о времени и месте этой встречи ничего сообщить не смог. О том, что дата саммита пока не согласована, сообщил ранее и помощник президента России Юрий Ушаков.

Лидеры Германии и России Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили 29 августа подготовку к "нормандскому" саммиту для дальнейшей реализации минских соглашений, сообщили ранее в немецком правительстве.