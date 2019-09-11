Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита

БЕРЛИН, 11 сен – РИА Новости. Работа над проведением саммита "нормандского формата" через несколько недель идет, заявила на выступлении в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы работаем над проведением саммита в формате нормандской четверки через несколько недель, чтобы добиться более значительного прогресса", - сказала Меркель.
Ранее в Берлине состоялась встреча внешнеполитических советников лидеров Германии, Франции, России и Украины в рамках подготовки к саммиту. Власти ФРГ сообщали, что встреча состоится "в целях проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате", но о времени и месте этой встречи ничего сообщить не смог. О том, что дата саммита пока не согласована, сообщил ранее и помощник президента России Юрий Ушаков.
Лидеры Германии и России Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили 29 августа подготовку к "нормандскому" саммиту для дальнейшей реализации минских соглашений, сообщили ранее в немецком правительстве.
Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском". Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ. Хотя и после соглашений о перемирии в Донбассе продолжаются перестрелки.