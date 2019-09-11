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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

10:26 11.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 416 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 423 чел. (женщин – 127, детей – 216), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 993 человек (женщин – 298, детей – 506)", - говорится в сообщении.
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Также в места постоянного проживания в течение суток возвратились три сирийца.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,5 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 34 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииСирияИорданияЛиван
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