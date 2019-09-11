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РИА Новости

КПРФ внесла в Госдуму проект о допвыплатах лауреатам премии правительства

10:21 11.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о дополнительных выплатах лауреатам правительственной премии, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Авторы в пояснительной записке к документу объясняют необходимость данной инициативы частыми обращениями лауреатов премии правительства РФ в связи с отказом Пенсионного фонда России (ПФР) установить права на получение дополнительного ежемесячного материального обеспечения.
Звание лауреата премии правительства Российской Федерации присваивается только тем гражданам, кто удостоен премий в области науки и техники, в области науки и техники для молодых ученых и в области образования.
Законопроектом предлагается установить выплаты в 330% размера социальной пенсии лауреатам этой премии.
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По действующему законодательству такие льготы получают граждане, награжденные орденами Ленина, "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР).
Как отмечается в отзыве правительства к законопроекту, действующая редакция федерального закона "содержит исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на указанное материальное обеспечение, при этом норма пункта 5 статьи 1 федерального закона носит исключительный характер, и расширение исключений из данного перечня нецелесообразно".
"Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его реализация потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета. Вместе с тем в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации законопроект не содержит норм, определяющих источники увеличения расходных обязательств. С учетом изложенного правительством Российской Федерации проект федерального закона не поддерживается", - отмечается в отзыве.
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