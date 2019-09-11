КПРФ внесла в Госдуму проект о допвыплатах лауреатам премии правительства

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о дополнительных выплатах лауреатам правительственной премии, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Авторы в пояснительной записке к документу объясняют необходимость данной инициативы частыми обращениями лауреатов премии правительства РФ в связи с отказом Пенсионного фонда России (ПФР) установить права на получение дополнительного ежемесячного материального обеспечения.

Звание лауреата премии правительства Российской Федерации присваивается только тем гражданам, кто удостоен премий в области науки и техники, в области науки и техники для молодых ученых и в области образования.

Законопроектом предлагается установить выплаты в 330% размера социальной пенсии лауреатам этой премии.

По действующему законодательству такие льготы получают граждане, награжденные орденами Ленина, "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР).

Как отмечается в отзыве правительства к законопроекту, действующая редакция федерального закона "содержит исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на указанное материальное обеспечение, при этом норма пункта 5 статьи 1 федерального закона носит исключительный характер, и расширение исключений из данного перечня нецелесообразно".