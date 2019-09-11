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РИА Новости

МИД Китая воздержался от комментариев относительно отставки Болтона

10:11 11.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон . Архивное фото
ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона является внутренним делом США, Китай воздерживается от комментариев, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter во вторник, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Болтон заявил, что подал в отставку сам.
"Изменения в правительстве США являются внутренним делом США. Не важно, в какой это раз происходит, китайская сторона воздерживается от комментариев", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
При этом она выразила надежду на то, что вне зависимости от того, кто займёт эту должность, он сможет содействовать стабильному развитию китайско-американских отношений.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
09:10РИА Новости
Политолог: отставка Болтона даст шанс изменению курса США в отношении КНДР
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Джон БолтонХуа ЧуньинДональд ТрампМИД КНРПекинКитайСШАВ мире
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