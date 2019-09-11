МИД Китая воздержался от комментариев относительно отставки Болтона

Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter во вторник, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Болтон заявил, что подал в отставку сам.

"Изменения в правительстве США являются внутренним делом США. Не важно, в какой это раз происходит, китайская сторона воздерживается от комментариев", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

При этом она выразила надежду на то, что вне зависимости от того, кто займёт эту должность, он сможет содействовать стабильному развитию китайско-американских отношений.