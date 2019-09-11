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РИА Новости

Активисты Greenpeace блокируют выгрузку угля в польском Гданьске

10:11 11.09.2019
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CC BY 2.0 / Greenpeace Polska / Aktywiści Greenpeace blokują transport węgla do PolskiАктивисты Гринпис блокируют разгрузку угля в порту Гданьска, Польша. 10 сентября 2019
Активисты Гринпис блокируют разгрузку угля в порту Гданьска, Польша. 10 сентября 2019
CC BY 2.0 / Greenpeace Polska / Aktywiści Greenpeace blokują transport węgla do Polski
ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Экологические активисты Greenpeace забрались на портовые краны и блокируют выгрузку угля в польском Гданьске, говорится в сообщении организации.
Два дня назад активисты Greenpeace своим судном заблокировали подход к месту разгрузки корабля с углем из Мозамбика. 20 человек были задержаны. Двоим из них, в том числе капитану – гражданину Испании – прокуратура готовится предъявить обвинения.
"Активисты Greenpeace в очередной раз призывают польское правительство огласить план отказа от угля к 2030 году. В среду, 11 сентября экологи поднялись на краны терминала угольного порта в Гданьске и задержали их работу", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции RMF FM, на три портовых крана забрались по два человека. Они развернули плакат "Польша без угля".
На место прибыла полиция.
Уголь является топливом примерно для 80% польских энергетических мощностей.
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