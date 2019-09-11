В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 10, Латакия – 7, Идлиб – 8, Хама – 5. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Хама – два, Латакия – три", - говорится в сообщении.