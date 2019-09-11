Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T10:08Z
https://ria.ru/20190911/1558555575.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153192/40/1531924086_0:123:3218:1933_1036x0_80_0_0_670d1cfb98885cf2a280bd89b3602e0d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:08 11.09.2019
652
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВид на один из районов Латакии
Вид на один из районов Латакии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Вид на один из районов Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 20, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 10, Латакия – 7, Идлиб – 8, Хама – 5. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Хама – два, Латакия – три", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
9 сентября, 07:41Война в Сирии
Бывший спецпосланник КНР оценил эскалацию в сирийской провинции Идлиб
010100
Обсудить -1
Война в СирииМинистерство обороны РФСирияРоссия
Рекомендуем
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА
Новости
Вид на город Алеппо
Завод по производству арматуры под Алеппо выпустил первую продукцию
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Лента
новостей
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
Лента новостейМолния