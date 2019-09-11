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РИА Новости
Единый день голосования

Мэр Сочи Алексей Копайгородский вступил в должность

09:42 11.09.2019
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© Фото : Администрация Краснодарского краяАлексей Копайгородский
Алексей Копайгородский
© Фото : Администрация Краснодарского края
Алексей Копайгородский. Архивное фото
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Алексей Копайгородский в среду принес присягу и официально вступил в должность мэра главного российского черноморского курорта, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник депутаты городского собрания Сочи единогласно выбрали из финалистов конкурса на должность главы курорта новым мэром вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского. В среду утром прошла торжественная церемония инаугурации.
"Клянусь при осуществлении полномочий главы города Сочи соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав, Устав города Сочи, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", - пообещал Копайгородский.
С новым назначением Копайгородского поздравили депутаты, представители общественных организаций города, ветераны, главы районов края.
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"Обязуюсь руководить городом справедливо, честно, опираться на всю команду. Сегодня главной задачей, основным направлением, чтобы мы все были единой командой для решения всех задач. Приложу максимальные усилия, имея определенный багаж знаний и опыта. Я обязуюсь максимально выкладываться на этой должности, не подводить никого и оперативно решать все вопросы", - заявил Копайгородский.
Он поблагодарил прежнего главу города Сочи Анатолия Пахомова за оставленное после себя достойное наследие.
"Мы продолжим все добрые традиции, все наработки, которые есть", - добавил Копайгородский.
Мэр Анатолий Пахомов возглавлял Сочи более 10 лет. Своему преемнику он пожелал сохранить город на лидирующих позициях в сфере туризма, заняться развитием Лазаревского района и не оставлять борьбу с самостроями. При Пахомове в Сочи прошли масштабная подготовка к Олимпийским играм, сама Олимпиада, стартовало проведение этапов "Формулы-1", состоялся фестиваль молодежи и студентов, прошли матчи чемпионата мира по футболу.
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Единый день голосованияАлексей КопайгородскийСочиКраснодарский край
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