Сирия надеется на увеличение авиарейсов из Москвы

ДАМАСК, 11 сен - РИА Новости. Увеличение частотности авиарейсов между Москвой и Дамаском поспособствует росту числа российских туристов в САР, заявил РИА Новости помощник министра туризма Сирии Бассам Барсик.

По словам Барсика, до начала кризиса из России в САР приезжали порядка 70 тысяч туристов, эта цифра очень быстро росла, однако ввиду разразившейся в стране войны поездки прекратились. Сейчас число туристов медленно растет, влияют в том числе и крепкие отношения между странами, и большое число смешанных браков.

Барсик уточнил, что прибывающие индивидуальным образом туристы получают визу за определенную сумму, в частности, для россиян она стоит 35 долларов США. "А любая туристическая группа, приезжающая в Сирию, освобождена от оплаты визы: она выдается бесплатно на пограничных КПП. Мы надеемся, что российские туристические фирмы выйдут на контакт с сирийскими", - рассказал Барсик.

"Для увеличения туристического потока необходимо увеличить число авиарейсов между странами. Авиакомпания Syrian Air выполняла раньше один рейс из Дамаска в Москву в неделю – это практически ничто, теперь еще один рейс выполняет Cham Wings, это уже лучше, но недостаточно. Мы просим российские авиакомпании компенсировать эту недостачу и открыть рейсы в Сирию", - сказал чиновник. Он подчеркнул, что транспортный фактор - один из важнейших в развитии туризма.

Он отметил, что минтуризма надеется на развитие и религиозного туризма. "Прибывающих с целью религиозного туризма россиян достаточно, этот сектор развивается стабильно", - отметил Барсик.