СК возбудил дело после нападения собаки на ребенка в Комсомольске-на-Амуре

Как сообщает СК, 9 сентября 2019 года на окраине города Комсомольска-на-Амуре дети играли с мячом на улице. Во время игры мяч попал на территорию одного из дачных участков. Четырехлетняя девочка решила его забрать, зашла на огороженную территорию и подошла к будке, возле которой лежал мяч. В этот момент на нее напала собака, которая находилась на цепи. Девочка с травмами доставлена в больницу.