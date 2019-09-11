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РИА Новости

СК возбудил дело после нападения собаки на ребенка в Комсомольске-на-Амуре

09:33 11.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после нападения собаки на четырехлетнюю девочку в Комсомольске-на-Амуре, сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Как сообщает СК, 9 сентября 2019 года на окраине города Комсомольска-на-Амуре дети играли с мячом на улице. Во время игры мяч попал на территорию одного из дачных участков. Четырехлетняя девочка решила его забрать, зашла на огороженную территорию и подошла к будке, возле которой лежал мяч. В этот момент на нее напала собака, которая находилась на цепи. Девочка с травмами доставлена в больницу.
"Возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - говорится в сообщении.
Сообщается, что семья, в которой воспитывается пострадавший ребенок, характеризуется удовлетворительно, на учете в органах профилактики не состоит.
Ранее сообщалось, что после нападения собаки на ребенка проверку также начала полиция.
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Следственный комитет РФКомсомольск-на-АмуреХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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