Голодец ожидает утверждения Стратегии развития туризма в ближайшие дни

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Стратегию развития туризма в РФ до 2035 года планируется утвердить в ближайшие дни, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе делового завтрака в рамках 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).

"Сейчас мы в преддверии того, что стратегия развития туризма со дня на день должна быть утверждена на предстоящий период. И я думаю, это будет новым импульсом развития туризма в России", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время "туристический поток в Российской Федерации составляет 67 миллионов человек, и он неуклонно год от года растет".

"Мы очень конкретно обсуждаем, что нужно делать дальше для того, чтобы великие красоты, которые располагаются на территории Российской Федерации, памятники культуры, архитектуры были максимально доступны жителям нашей страны. Тема доступности неразрывно связана с темой безопасности. Когда мы отправляемся в путешествие, мы должны быть уверены, что оно будет не только комфортным, но и благополучным", - отметила Голодец.