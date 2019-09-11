В пострадавших от паводка поселках в Приангарье повторно обследуют дома

ИРКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Повторное обследование домов в поселках Чунского района Иркутской области, пострадавшего от летнего паводка, позволяет обнаружить скрытые повреждения строений из-за переувлажненности грунта, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В Чунском районе Приангарья, где с рабочим визитом находится председатель правительства региона Руслан Болотов, ведется повторное обследование пострадавших от наводнения домов. Отмечается, что часть построек люди решили ремонтировать самостоятельно. Например, в поселке Октябрьский своими силами жилье восстанавливают около 140 семей. Это почти половина всего объема ремонтных работ.

"В некоторых случаях в уже обследованных жилых помещениях сейчас выявляются скрытые повреждения зданий из-за переувлажненности грунта. На таких объектах сейчас проходят повторные обследования, работы будут завершены в ближайшее время", - говорится в сообщении.