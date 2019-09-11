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РИА Новости

ИИ в ближайшие годы займется проверкой договоров, считают ученые

09:06 11.09.2019
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© Фото : Евгений Пелевин, пресс-служба МФТИПрограммисты из МФТИ, создающие "разговорные" системы искусственного интеллекта
Программисты из МФТИ, создающие разговорные системы искусственного интеллекта
© Фото : Евгений Пелевин, пресс-служба МФТИ
Программисты из МФТИ, создающие "разговорные" системы искусственного интеллекта. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Проверкой договоров, в том числе выполнения обязательств сторон, в ближайшие 3-5 лет будет заниматься искусственный интеллект (ИИ), говорится в отчете "Альманах по искусственному интеллекту в России и мире", опубликованном Центром компетенций НТИ по направлению искусственный интеллект на базе МФТИ.
"На горизонте 3-5 лет можно ожидать широкого внедрения технологий автоматической проверки договоров и шире – автоматизации договорной работы, в том числе проверки выполнения обязательств и т.п. В ближайшие 5-10 лет можно ожидать появление моделей понимания юридических текстов. На их основе мы ожидаем появление систем, выдающих на вопрос пользователя, заданный на естественном языке, ответ, представляющий из себя сжатую справку по существующей нормативно-правовой документации, включая найденные противоречия и различные версии", - говорится в документе.
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По мнению экспертов, компьютер для юриста перестанет быть справочником и станет полноценным инструментом поддержки принятия решений. "Одной из главных задач компьютера юриста станет прогнозирование исхода судебного процесса с построением вероятностного дерева решений на базе существующей практики. Вероятно, большая часть этой работы будет происходить в облаке на обученных моделях огромного размера", - считают они.
Эксперты полагают, что в ближайшие годы будет достигнуто существенное улучшение качества распознавания речи: количество ошибок при распознавании приблизится к человеческому уровню. "На том же горизонте 5-10 лет появятся и другие приложения, основанные на понимании смысла с учетом контекста: разного рода диалоговые и справочные сервисы, способные понимать контекст диалога, разумно отвечать на вопросы пользователей и направлять ход диалога в нужном направлении", - сообщается в отчете.
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В кратковременной перспективе фокус банков будет направлен на извлечение максимальной выгоды из уже накопленных банками данных с помощью ИИ. В долгосрочной перспективе есть устойчивый тренд на унификацию и упрощение банковских процессов, выполнимых без участия человека или с его минимальным участием. Внедрение голосовых интерфейсов позволит освободить врача от записей текста и создавать автоматически размеченные истории болезней. Ожидается широкое применение технологий голосовой биометрии (аутентификации и авторизации человека по голосу) для предоставления услуг на основе персонифицированных данных.
"С ростом количества людей для государства становится все более насущной задача максимально автоматизировать общение с гражданином с целью предоставления ему тех или иных услуг. ИИ, вероятно в форме интеллектуальных агентов, будет активно применяться для персонификации и персонализации государственных и муниципальных сервисов для каждого гражданина - так называемые "когнитивные города" и "государство-как-сервис", - отмечают эксперты.
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