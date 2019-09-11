В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до вечера четверга, 12 сентября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, размещенному на сайте Гидрометцентра, в четверг жителей Москвы и Подмосковья ждет небольшая облачность, отсутствие осадков. Ветер будет южный, юго-западный и западный 8 метров в секунду. Температура в Москве днем будет варьироваться от 23 до 25 градусов тепла.