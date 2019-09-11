В Иркутской области локализовали пожар в цехе деревообработки

ИРКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Пожар в цехе деревообработки поселка Жданово Иркутской области локализован на площади 900 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
Ранее сообщалось, что цех деревообработки горит на площади порядка 900 квадратных метров в Иркутской области.
По данным ГУМЧС региона, сообщение о пожаре в цехе деревообработки в поселке Жданово Осинского района поступило в 11.30 (6.30 мск). В тушении огня участвуют 15 человек и четыре единицы техники.
"В настоящее время огонь локализован. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что погибших и травмированных нет.
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