В Иркутской области локализовали пожар в цехе деревообработки

Ранее сообщалось, что цех деревообработки горит на площади порядка 900 квадратных метров в Иркутской области.

По данным ГУМЧС региона, сообщение о пожаре в цехе деревообработки в поселке Жданово Осинского района поступило в 11.30 (6.30 мск). В тушении огня участвуют 15 человек и четыре единицы техники.