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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки

08:27 11.09.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПоследствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
© РИА Новости / Олеся Потапова
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).                     
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 9 сентября украинские силовики три раза нарушали перемирие.  Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Вчера, 19:46РИА Новости
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
"За 10 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов по населенным пунктам Нижнее Лозовое и Голубовское.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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