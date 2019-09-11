В Ростовской области ликвидировали возгорание травы площадью один гектар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности в городе Батайске Ростовской области возле Соленого озера, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России.
Соленое озеро - популярный летний пляж, расположенный вдоль трассы М-4 "Дон".
Возгорание растительности на северной окраине озера Соленое произошло во вторник вечером на площади 0,2 гектара.
"Загорание ликвидировано в 2.55 на площади 1 гектар", - сказал представитель ведомства.
В тушении огня были задействованы 45 человек и 15 единиц техники.