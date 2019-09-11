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РИА Новости

Роспотребнадзор открыл горячую линию по качеству мясной и рыбной продукции

07:49 11.09.2019
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© Depositphotos / ElnarizМясоперерабатывающий завод
Мясоперерабатывающий завод
© Depositphotos / Elnariz
Мясоперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалиста Роспотребнадзора смогут проконсультировать желающих по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и их срокам годности, сообщается в среду на сайте ведомства.
"В период с 11 по 25 сентября 2019 года с целью обеспечения граждан своевременной качественной и достоверной информацией Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) организована горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности... Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный)", - говорится в сообщении.
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Ведомство проконсультирует по правилам покупки и продажи мясных и рыбных продуктов, условиям хранения и сроках годности, нормативным требованиям к качеству и безопасности продукции. Также специалисты расскажут, куда направить обращение, если покупатель нашел просроченный продукт в магазине, а также дадут рекомендации по правильному питанию.
Роспотребнадзор напоминает, что в помощь потребителям создан и действует государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. Там размещена вся необходимая информация, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих фальсифицированную пищевую продукцию.
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