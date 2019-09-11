Роспотребнадзор открыл горячую линию по качеству мясной и рыбной продукции

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалиста Роспотребнадзора смогут проконсультировать желающих по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и их срокам годности, сообщается в среду на сайте ведомства.

"В период с 11 по 25 сентября 2019 года с целью обеспечения граждан своевременной качественной и достоверной информацией Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) организована горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности... Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный)", - говорится в сообщении.

Ведомство проконсультирует по правилам покупки и продажи мясных и рыбных продуктов, условиям хранения и сроках годности, нормативным требованиям к качеству и безопасности продукции. Также специалисты расскажут, куда направить обращение, если покупатель нашел просроченный продукт в магазине, а также дадут рекомендации по правильному питанию.