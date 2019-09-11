В Якутии потушили шесть лесных пожаров за сутки

"На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под наблюдением находятся 14 зарегистрированных термоточек. За прошедшие сутки в республике ликвидировано шесть пожаров в зоне контроля. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 16 793 гектаров", - отметили в пресс-службе.