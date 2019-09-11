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РИА Новости

В Якутии потушили шесть лесных пожаров за сутки

07:18 11.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
ЯКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Шесть лесных пожаров потушили за сутки в Якутии, специалисты следят за 14 термоточками, рассказали в пресс-службе минэкологии республики.
В среду, по данным ведомства, на обслуживаемых территориях новых лесных пожаров не зарегистрировано.
"На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под наблюдением находятся 14 зарегистрированных термоточек. За прошедшие сутки в республике ликвидировано шесть пожаров в зоне контроля. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 16 793 гектаров", - отметили в пресс-службе.
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