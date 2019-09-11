Москалькова не получала просьбу поднять в суде вопрос о понятии "судимость"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Аппарат омбудсмена еще не получал обращение главы СПЧ с просьбой подать жалобу в Конституционный суд, чтобы устранить правовую неопределенность понятия "судимость", сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой воспользоваться своими процессуальными полномочиями для того, чтобы поставить перед судом вопрос об устранении правовой неопределенности в понятии "судимость".