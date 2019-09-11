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РИА Новости

Москалькова не получала просьбу поднять в суде вопрос о понятии "судимость"

06:37 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Аппарат омбудсмена еще не получал обращение главы СПЧ с просьбой подать жалобу в Конституционный суд, чтобы устранить правовую неопределенность понятия "судимость", сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой воспользоваться своими процессуальными полномочиями для того, чтобы поставить перед судом вопрос об устранении правовой неопределенности в понятии "судимость".
"Нет (еще не получила)", - сказала Москалькова, отвечая на соответствующий вопрос.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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