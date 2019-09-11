Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения увеличилась за сутки

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки увеличилась до 202 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России тушили восемь лесных пожаров на площади 183 гектара.

"На 00.00 мск 11 сентября на территории Российской Федерации действовало 11 лесных пожаров на площади 202 гектара, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России были ликвидированы 13 лесных пожаров на площади 189 гектаров.

Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Красноярском крае - девять пожаров на площади 197 гектаров. На втором месте - Брянская область, где тушат два пожара на площади пять гектаров.