Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T01:23Z
https://ria.ru/20190911/1558550881.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155781/68/1557816844_0:99:2866:1711_1036x0_80_0_0_f4dfa75fac23723c305ec6966ee8a10c.jpg
РИА Новости

Члены конгресса США в четверг проведут пресс-конференцию по делу Уилана

01:23 11.09.2019
541
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Сенаторы США Гэри Питерс и Дэбби Стабеноу и члены палаты представителей Хейли Стивенс и Тим Уолберг намерены провести в четверг пресс-конференцию с призывом, чтобы конгресс принял резолюцию с осуждением России за уголовное преследование подозреваемого в шпионаже Пола Уилана, сообщил брат задержанного Дэвид Уилан.
"В четверг будет пресс-конференция с сенаторами Питерсом и Стабеноу, членами палаты представителей Стивенс и Уолбергом, а также с сестрой Пола (Элизабет Уилан — ред.)", - сообщил брат обвиняемого.
Все перечисленные члены конгресса представляют Мичиган, выходцем из которого является Пол Уилан.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Гражданин США Пол Уилан в суде
4 сентября, 18:37РИА Новости
Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
2201001
Обсудить 3
Пол УиланРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии уволила пресс-спикера из-за ее "публичного заявления"
РИА
Новости
Здание Министерства Юстиции России
В российском Минюсте прокомментировали жалобу Украины в ЕСПЧ
Киев
Главы МИД стран Северной Европы и Балтии на встрече обсудят РФ и Украину
Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом, заявили соседи
Лента
новостей
Актер Билл Скарсгард на премьере Оно 2 в Лос-Анджелесе
Билл Скарсгард подтвердил, что у него есть ребенок
Британский самолет-разведчик совершил облет северо-западных границ России
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Скорая помощь в Кабуле
СМИ: у посольства США в Кабуле прогремел взрыв
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
Флаги на одной из улиц Женевы
Швейцария отзовет гражданство у обвиняемого в пособничестве террористам
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
В МИД оценили заявления США о возможности новых санкций против "Роснефти"
Глава КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын присутствовал на испытании сверхгабаритной реактивной системы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной
20:36Трамп заявил о пяти кандидатах, которые "очень хотят" заменить Болтона
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
Лента новостейМолния