Члены конгресса США в четверг проведут пресс-конференцию по делу Уилана

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Сенаторы США Гэри Питерс и Дэбби Стабеноу и члены палаты представителей Хейли Стивенс и Тим Уолберг намерены провести в четверг пресс-конференцию с призывом, чтобы конгресс принял резолюцию с осуждением России за уголовное преследование подозреваемого в шпионаже Пола Уилана, сообщил брат задержанного Дэвид Уилан.
"В четверг будет пресс-конференция с сенаторами Питерсом и Стабеноу, членами палаты представителей Стивенс и Уолбергом, а также с сестрой Пола (Элизабет Уилан — ред.)", - сообщил брат обвиняемого.
Все перечисленные члены конгресса представляют Мичиган, выходцем из которого является Пол Уилан.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
4 сентября, 18:37РИА НовостиСледствие завершило расследование дела Пола Уилана