Члены конгресса США в четверг проведут пресс-конференцию по делу Уилана

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Сенаторы США Гэри Питерс и Дэбби Стабеноу и члены палаты представителей Хейли Стивенс и Тим Уолберг намерены провести в четверг пресс-конференцию с призывом, чтобы конгресс принял резолюцию с осуждением России за уголовное преследование подозреваемого в шпионаже Пола Уилана, сообщил брат задержанного Дэвид Уилан.

"В четверг будет пресс-конференция с сенаторами Питерсом и Стабеноу, членами палаты представителей Стивенс и Уолбергом, а также с сестрой Пола (Элизабет Уилан — ред.)", - сообщил брат обвиняемого.

Все перечисленные члены конгресса представляют Мичиган, выходцем из которого является Пол Уилан.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.