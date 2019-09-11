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РИА Новости

Итальянская Аквила поблагодарила ряд стран за помощь после землетрясения

00:17 11.09.2019
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© Фото : Посольство РФ в ИталииВстреча "Аквила благодарит" по случаю десятилетия землетрясения в итальянском городе
Встреча Аквила благодарит по случаю десятилетия землетрясения в итальянском городе
© Фото : Посольство РФ в Италии
РИМ, 11 сен – РИА Новости. Встреча "Аквила благодарит" состоялась во вторник в итальянском городе в центральной области Абруццо по случаю 10-летия разрушительного землетрясения. Мэрия Аквилы пригласила дипломатов 10 государств на торжественную церемонию в восстановленный дворец Пика-Альфьери, чтобы поблагодарить за помощь, которую их страны выделили для возрождения пострадавшего города, рассказали РИА Новости в российском посольстве.
"В России говорят, чужого горя не бывает. Сразу после того, как в апреле 2009 года серия мощных подземных толчков унесла более 300 человеческих жизней, нанесла серьезный ущерб городу Аквила и его окрестностям, разрушила многие памятники архитектуры и культуры, Россия незамедлительно протянула Италии руку помощи. Мы прислали в город своих лучших спасателей", - заявил на церемонии посол России в Италии Сергей Разов.
Российская сторона сделала самый большой финансовый вклад в размере 9 миллионов евро на восстановление разрушенных в результате землетрясения дворца Ардингелли и базилики святого Георгия Великого.
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"Оба здания были практически полностью разрушены, и сейчас трудно поверить, что 10 лет назад, глядя на руины, можно было предположить, что мы увидим первозданный облик этих памятников архитектуры", - заявил глава российской дипмиссии.
Помимо России, в восстановлении Аквилы приняли участие Франция, Германия, Эстония, Израиль, Япония, Австралия, Канада, Казахстан и Аргентина. Каждая из них "взяла под крыло" какой-либо объект, в основном церкви. Так, Франция выделила 3,2 миллиона евро на ремонт Церкви Святых душ, Канада потратила 4,5 миллиона на строительство научно-учебного центра местного университета, а при поддержке Эстонии удалось восстановить помещения одной из городских больниц. Большая часть государств были представлены на церемонии на уровне своих послов в Италии.
"Не только как посол России в Италии, но прежде всего как гражданин своего государства я горжусь, что Россия внесла свой вклад в это доброе и нужное дело. Я вместе с итальянскими коллегами осмотрел сегодня эти два объекта. В восстановленном дворце Ардингелли сейчас завершается размещение итальянской стороной музея современного искусства, а церковь готова принимать прихожан", - сказал Разов.
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По словам дипломата, участие российской делегации в памятном вечере - это "очередное свидетельство настоящей дружбы между народами и неподдельного сочувствия, готовности оказать содействие попавшему в беду партнеру".
В ходе церемонии представители властей Аквилы вручили иностранным гостям официальные послания благодарности, копии печати с гербом города и копию папской буллы 1294 года о предоставлении индульгенции всем паломникам, посещающим базилику Санта-Мария-ди-Коллемаджо.
"Аквила благодарит" - это не только название, которое мы хотели дать этому мероприятию, но и полное чувство глубокого признания и сердечной благодарности, которые город всегда будет лелеять в отношении стран, которые после землетрясения незамедлительно и четко проявили солидарность и выразили близость ради реконструкции нашего архитектурного и монументального наследия", - заявил мэр города Пьерлуиджи Бьонди.
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