В "Зарядье" пройдет фестиваль Русского географического общества

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.13 сентября в парке "Зарядье" откроется IV Фестиваль Русского географического общества (РГО), сообщает пресс-служба организации.

В 2019 году этот проект, который продлится до 22 сентября, посвящен путешествиям по России, популяризации интереснейших туристических маршрутов.

В рамках фестиваля пройдет награждение победителей конкурса "Лучший гид России". Награды лауреатам вручат директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Марина Лошак, музыкант и режиссер Гарик Сукачев. Также будут награждены победители V Фотоконкурса "Самая красивая страна".

Программа и экспозиция Фестиваля позволит посетителям за один день совершить своеобразное "кругосветное путешествие" по России – увидеть самые красивые места и спланировать собственные поездки.

Гостям фестиваля покажут снятый по новейшей технологии панорамного видеоролик "Россия. Виртуальное путешествие". Любители подводного мира смогут посетить аттракцион "Батискаф" – имитацию погружения на дно Байкала и Белого моря.

В "Зоне палеонтологии" посетители увидят сенсационные находки палеонтологов России: мумифицированных пещерных львят Бориса и Спартака, мамонтенка Юку, скелеты других доисторических животных, обитавших на территории России.