Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T13:29Z
https://ria.ru/20190911/1558538651.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155356/75/1553567541_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_d2d634f0816593859fe2adae6baaa321.jpg
РИА Новости
Туризм

В "Зарядье" пройдет фестиваль Русского географического общества

13:29 11.09.2019
66
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.13 сентября в парке "Зарядье" откроется IV Фестиваль Русского географического общества (РГО), сообщает пресс-служба организации.
В 2019 году этот проект, который продлится до 22 сентября, посвящен путешествиям по России, популяризации интереснейших туристических маршрутов.
В рамках фестиваля пройдет награждение победителей конкурса "Лучший гид России". Награды лауреатам вручат директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Марина Лошак, музыкант и режиссер Гарик Сукачев. Также будут награждены победители V Фотоконкурса "Самая красивая страна".
Программа и экспозиция Фестиваля позволит посетителям за один день совершить своеобразное "кругосветное путешествие" по России – увидеть самые красивые места и спланировать собственные поездки.
Гостям фестиваля покажут снятый по новейшей технологии панорамного видеоролик "Россия. Виртуальное путешествие". Любители подводного мира смогут посетить аттракцион "Батискаф" – имитацию погружения на дно Байкала и Белого моря.
В "Зоне палеонтологии" посетители увидят сенсационные находки палеонтологов России: мумифицированных пещерных львят Бориса и Спартака, мамонтенка Юку, скелеты других доисторических животных, обитавших на территории России.
В рамках фестиваля состоится премьера документального фильма Гарика Сукачева "Алтайская песня", будут показаны фильмы телеканала "Моя планета", пройдут лекции известных ученых, путешественников и блогеров.
Молотьба ржаных колосьев цепами на празднике
22 июля, 23:47Туризм
Лучшие гиды России рассказали о самых красивых местах на своих маршрутах
000000
ТуризмТуризмБелое моретуристыНовости - ТуризмБайкалМарина ЛошакРусское географическое обществоМоскваРоссия
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
Лента новостейМолния