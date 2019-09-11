АТОР: отели Кубы снижают цены на зимний сезон

Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Отели Кубы предлагают российским туроператорам скидки до 20% на зимний сезон, Отели Кубы предлагают российским туроператорам скидки до 20% на зимний сезон, сообщает АТОР.

Бронирования туров на зиму идут настолько активно, что туроператоры говорят о взрывном спросе. Помимо Варадеро, эксперты отмечают хорошую динамику продаж пакетных туров с прилетом в Кайо-Коко, Ольгин и Санта-Клару, а также в Камагуэй.

Снижению стоимости туров также способствует ценовая политика местных отельеров: цены на размещение в отелях кубинских курортов в этом сезоне на 5-20% ниже, чем в прошлом. Произошло это в связи с американским эмбарго в отношении выездного туризма из США на Кубу.

На острове сейчас активно открываются новые брендовые отели международных цепочек, но заполнять их кубинским принимающим компаниям стало труднее, потому что важный для Кубы туристический рынок – США – закрыт.

Возможное увеличение объема перевозки из России на Кубу, по словам ряда наблюдателей, может также привести к снижению стоимости путевок.

Путевки на Кубу на зимний период могут продаваться по очень привлекательным ценам, но при этом направление не будет убыточным, прогнозируют участники рынка.