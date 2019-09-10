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РИА Новости
Теплоснабжение

Жителям дома в Раменках вернули 1,6 миллиона рублей переплаты за отопление

20:21 10.09.2019
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© Фото : Денис ГришкинВид на московский район Раменки
Вид на московский район Раменки
© Фото : Денис Гришкин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Жителям дома в районе Раменки в Москве вернули 1,6 миллиона рублей, переплаченных за отопление, после вмешательства Мосжилинспекции, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что в Мосжилинспекцию обратилась председатель совета дома по Мичуринскому проспекту по вопросу правомерности начисления платы за отопление. После ремонта общедомового теплосчетчика управляющая организация продолжала рассчитывать плату за отопление по нормативу потребления.

"Жилищные инспекторы провели проверку и установили, что в указанном многоквартирном доме с 2015 года по 2016 год был неисправен прибор учета тепловой энергии, поэтому начисления в данный период производились исходя из норматива потребления тепловой энергии 0,016 Гкал. После ремонта общедомовый прибор учета в установленном порядке был введен в эксплуатацию, однако управляющая организация еще в течение полутора лет продолжала рассчитывать плату за отопление по нормативу", - отмечается в сообщении.

Мосжилинспекция обязала управляющую организацию провести корректировку платы за отопление, исходя из фактического потребления по показаниям общедомового прибора учета тепла.
"В настоящее время предписание надзорного органа исполнено. В результате жителям дома возвращено в общей сложности 1 миллион 605 тысяч рублей", - отмечает ведомство.
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ТеплоснабжениеЖКХМоскваОбщество
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