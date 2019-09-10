Жителям дома в Раменках вернули 1,6 миллиона рублей переплаты за отопление

"Жилищные инспекторы провели проверку и установили, что в указанном многоквартирном доме с 2015 года по 2016 год был неисправен прибор учета тепловой энергии, поэтому начисления в данный период производились исходя из норматива потребления тепловой энергии 0,016 Гкал. После ремонта общедомовый прибор учета в установленном порядке был введен в эксплуатацию, однако управляющая организация еще в течение полутора лет продолжала рассчитывать плату за отопление по нормативу", - отмечается в сообщении.