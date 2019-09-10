В Волгодонске ликвидировали открытое горение на свалке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
Ранее сообщалось о возгорании на свалке на юго-восточной окраине Волгодонска на площади три гектара. Около 14.00 мск была объявлена локализация пожара на площади четыре гектара. Содержание в воздухе вредных веществ не превышало безопасный уровень.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России
"В 19.00 ликвидация открытого горения на полигоне ТБО", - сказал представитель областного ГУ МЧС.
В тушении пожара задействованы более 50 человек и почти 30 единиц техники.