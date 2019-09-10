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РИА Новости

В Волгодонске ликвидировали открытое горение на свалке

19:42 10.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
Ранее сообщалось о возгорании на свалке на юго-восточной окраине Волгодонска на площади три гектара. Около 14.00 мск была объявлена локализация пожара на площади четыре гектара. Содержание в воздухе вредных веществ не превышало безопасный уровень.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
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"В 19.00 ликвидация открытого горения на полигоне ТБО", - сказал представитель областного ГУ МЧС.
В тушении пожара задействованы более 50 человек и почти 30 единиц техники.
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