В Волгодонске ликвидировали открытое горение на свалке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось о возгорании на свалке на юго-восточной окраине Волгодонска на площади три гектара. Около 14.00 мск была объявлена локализация пожара на площади четыре гектара. Содержание в воздухе вредных веществ не превышало безопасный уровень.

"В 19.00 ликвидация открытого горения на полигоне ТБО", - сказал представитель областного ГУ МЧС.