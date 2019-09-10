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РИА Новости

В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийствах охранников

19:37 10.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и серии разбойных нападений на инкассаторов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"Предъявлено обвинение 48-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), по факту нападения на инкассаторов в городе Химки", - говорится в сообщении.
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Как установило следствие, в январе 2017 года обвиняемый несколько раз выстрелил из ружья в инкассатора ООО "Инкахран Сервис" и сотрудника ЧОП в ТЦ "Лига" в городе Химки. Сотрудник частного охранного предприятия скончался на месте, инкассатору удалось укрыться в безопасном месте и сохранить деньги.
Кроме того, было установлено, что арестованный причастен к аналогичному преступлению в ноябре 2014 года. Тогда неизвестный у входа в магазин "Ашан" в поселке Андреевка Солнечногорского района выстрелил в сотрудника ЧОП, перевозившего деньги. Мужчина скончался. Обвиняемый похитил не менее 8 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), 162 УК РФ (разбойное нападение), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
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По горячим следам задержать нападавшего не удалось. Однако в ходе совместных действий сотрудников Следственного комитета РФ и главного управления МВД по Московской области подозреваемый был задержан во время очередного нападения на отделение банка в Москве. Обвиняемый дал развернутые показания.
Также мужчина обвиняется еще в трех разбойных нападениях, совершенных в 2017, 2018 и 2019 годах на сотрудников банков Москвы и Московской области. Тогда ему удалось похитить более 4,8 миллиона рублей, свыше 40 тысяч долларов и более 37 тысяч евро. Эти уголовные дела находятся в производстве органов полиции, материалы по ним уже запрошены следственными органами по Московской области.
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