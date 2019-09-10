В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийствах охранников

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и серии разбойных нападений на инкассаторов, сообщается на В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и серии разбойных нападений на инкассаторов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Предъявлено обвинение 48-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), по факту нападения на инкассаторов в городе Химки", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в январе 2017 года обвиняемый несколько раз выстрелил из ружья в инкассатора ООО "Инкахран Сервис" и сотрудника ЧОП в ТЦ "Лига" в городе Химки. Сотрудник частного охранного предприятия скончался на месте, инкассатору удалось укрыться в безопасном месте и сохранить деньги.

Кроме того, было установлено, что арестованный причастен к аналогичному преступлению в ноябре 2014 года. Тогда неизвестный у входа в магазин "Ашан" в поселке Андреевка Солнечногорского района выстрелил в сотрудника ЧОП, перевозившего деньги. Мужчина скончался. Обвиняемый похитил не менее 8 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), 162 УК РФ (разбойное нападение), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По горячим следам задержать нападавшего не удалось. Однако в ходе совместных действий сотрудников Следственного комитета РФ и главного управления МВД по Московской области подозреваемый был задержан во время очередного нападения на отделение банка в Москве. Обвиняемый дал развернутые показания.