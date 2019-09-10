Генсек ООН надеется на скорейшее возобновление диалога КНДР и США

ООН, 10 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется на возобновление диалога между США и КНДР на рабочем уровне, заявил на пресс-конференции официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсек ООН весьма надеется на быстрое возобновление переговоров между США и КНДР на рабочем уровне, как было условлено на переговорах двух лидеров в июне, а также на возобновление межкорейского диалога", - сказал Дюжаррик, комментируя новости о последних пусках КНДР.

Утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.