Генсек ООН надеется на скорейшее возобновление диалога КНДР и США

ООН, 10 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш надеется на возобновление диалога между США и КНДР на рабочем уровне, заявил на пресс-конференции официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН весьма надеется на быстрое возобновление переговоров между США и КНДР на рабочем уровне, как было условлено на переговорах двух лидеров в июне, а также на возобновление межкорейского диалога", - сказал Дюжаррик, комментируя новости о последних пусках КНДР.
30 августа, 19:14Сказано в эфиреАмериканист о новых санкциях США против КНДР: у них все "хайли лайкли" Министерство финансов Соединенных Штатов ввело новые санкции против КНДР. Как отметил в эфире радио Sputnik американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин, США по обыкновению не приводят никаких фактов.
Утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.
Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи ранее заявил, что КНДР готова во второй половине сентября провести с США переговоры по вопросам, которые обсуждались ранее.