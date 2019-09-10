В Нижегородской области лесники получили около 200 единиц техники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в День работников леса, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам церемонии вручения, которая прошла в поселке Лукино Балахнинского района.

Среди поступившей в лесохозяйственные учреждения Нижегородской области техники - 57 лесопатрульных комплексов. Каждая машина оборудована средствами пожаротушения. Лесхозам также передали 3 лесохозяйственных трактора и 2 автомобиля УАЗ "Фермер".

"Такого масштабного пополнения лесной техники в Нижегородской области не было уже более 10 лет. Нацпроект "Экология" позволил нам обновить не только парк патрульных автомобилей, но и оборудование для посадки леса и тушения пожаров. Для нашего региона, где леса занимают более половины территории, это очень важно", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина

Глава региона отметил, что от состояния лесного фонда зависит не только экономика области, но и экологическое благополучие региона.

"Кроме того, лесопожарные службы должны обеспечить надежную защиту нижегородских сел и поселков от лесных пожаров, и без современной техники эту задачу не решить. Именно поэтому, кроме работы по нацпроекту "Экология", мы решили выделить дополнительные средства на обновление технического парка лесничеств и пожарно-химических станций в районах", - сказал губернатор Нижегородской области.

Он добавил, что в 2019 году количество пожарно-химических станций в регионе вырастет: еще одно учреждение откроют в Тонкинском районе, что позволит "оперативнее реагировать на возгорания в окрестных лесах и обеспечить более надежную защиту местных населенных пунктов".

Никитин напомнил, что в июле 2019 года нижегородским лесохозяйственным учреждениям вручили почти 100 единиц новой техники и оборудования в рамках нацпроекта "Экология".