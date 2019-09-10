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РИА Новости

В Нижегородской области лесники получили около 200 единиц техники

19:09 10.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМотопомпа для тушения лесных пожаров
Мотопомпа для тушения лесных пожаров
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Мотопомпа для тушения лесных пожаров. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в День работников леса, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам церемонии вручения, которая прошла в поселке Лукино Балахнинского района.
Среди поступившей в лесохозяйственные учреждения Нижегородской области техники - 57 лесопатрульных комплексов. Каждая машина оборудована средствами пожаротушения. Лесхозам также передали 3 лесохозяйственных трактора и 2 автомобиля УАЗ "Фермер".
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"Такого масштабного пополнения лесной техники в Нижегородской области не было уже более 10 лет. Нацпроект "Экология" позволил нам обновить не только парк патрульных автомобилей, но и оборудование для посадки леса и тушения пожаров. Для нашего региона, где леса занимают более половины территории, это очень важно", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина
Глава региона отметил, что от состояния лесного фонда зависит не только экономика области, но и экологическое благополучие региона.
"Кроме того, лесопожарные службы должны обеспечить надежную защиту нижегородских сел и поселков от лесных пожаров, и без современной техники эту задачу не решить. Именно поэтому, кроме работы по нацпроекту "Экология", мы решили выделить дополнительные средства на обновление технического парка лесничеств и пожарно-химических станций в районах", - сказал губернатор Нижегородской области.
Он добавил, что в 2019 году количество пожарно-химических станций в регионе вырастет: еще одно учреждение откроют в Тонкинском районе, что позволит "оперативнее реагировать на возгорания в окрестных лесах и обеспечить более надежную защиту местных населенных пунктов".
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Никитин напомнил, что в июле 2019 года нижегородским лесохозяйственным учреждениям вручили почти 100 единиц новой техники и оборудования в рамках нацпроекта "Экология".
Глава региона также сообщил, что в 2019 году в Нижегородской области планируется высадить около 5 тысяч гектаров нового леса, в том числе на месте бывших горельников.
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Ульяновский автомобильный заводБалахнинский районНижегородская областьОбщество
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