Орешкин сообщил о росте товарооборота между Россией и странами АСЕАН

БАНГКОК, 10 сен – РИА Новости. Товарооборот между Россией и десятью странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вырос по итогам 2018 года на 7% и составил 19,8 млрд долларов, сообщил российским журналистам в Бангкоке министр экономического развития России Максим Орешкин.

Глава Минэкономразвития возглавляет российскую делегацию, которая в понедельник и вторник участвовала в министерской встрече Россия – АСЕАН по экономическим вопросам и встрече министров экономики стран-членов Восточно-Азиатского саммита (ВАС), которые проходили в Бангкоке.

"По данным 2018 года, товарооборот России и АСЕАН составил 19,8 млрд долларов, это рост на 7% по сравнению с предыдущим годом", - сообщил журналистам Орешкин.

"С начала текущего года, за его первую половину, объем товарооборота составил 8,6 млрд долларов. Рост замедлился, но это следствие общей глобальной обстановки в мировой торговле и снижения цен на энергоносители в первой половине 2019 года", - добавил он.

Министр отметил, что, несмотря на наличие роста, у торгово-экономических отношений России со странами АСЕАН есть еще значительный нереализованный потенциал.

"Важно понимать, где мы находимся с точки зрения отношений со странами АСЕАН. Да, у нас неплохо растет товарооборот, но, в сравнении с тем рынком, который есть, с теми возможностями, которые есть на рынке АСЕАН, мы, конечно, совместно с коллегами недорабатываем. Этот вопрос и был главным на наших встречах в Бангкоке: что нужно сделать для того, чтобы раскрыть этот потенциал", - сказал он.

Орешкин рассказал, что речь на встречах с министрами стран-партнеров шла прежде всего о тех ключевых направлениях, где есть компетенция у России, которая может быть полезна странам АСЕАН.

"В некоторых из этих направлений мы эту компетенцию уже очень активно проявляем", - сказал министр, отметив пять наиболее важных, с его точки зрения, сфер сотрудничества: сельское хозяйство, энергетику, инфраструктурные проекты, цифровую экономику и финансы.

"Что касается и общей встречи, и двусторонних встреч, мы во многом обсуждали с каждой из стран эти пять направлений – где-то одни приоритеты, где-то чуть другие, так как различается продвинутость тех или иных проектов. Но мы концентрировались на этих пяти вещах как на том базовом предложении, которое Россия может сделать для стран АСЕАН", - пояснил Орешкин.

Орешкин также провел в Бангкоке двусторонние встречи с главами делегаций Мьянмы, Камбоджи, Индонезии, Индии и Южной Кореи.

"В целом визит прошел, мне кажется, очень позитивно, потому что такие встречи – это уникальная возможность встретиться с большим количеством стран из региона. Учитывая географическую удаленность этого региона от России, на таких мероприятиях можно еще раз сверить часы и посмотреть, как мы движемся по тем или иным проектам", - подытожил он.

В состав АСЕАН входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.