МИД Франции осудил ракетные пуски КНДР

ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Париж осуждает очередные ракетные пуски, осуществленные Северной Кореей, и призывает КНДР воздерживаться от провокаций, заявили во вторник в МИД Франции.
"Мы с обеспокоенностью приняли к сведению информацию о новых запусках баллистических снарядов Северной Кореей в этот вторник, 10 сентября. Франция подтверждает свое осуждение этих повторяющихся запусков, которые несут угрозу безопасности в регионе и представляют собой нарушение резолюций СБ ООН", - говорится в заявлении представителя ведомства.
Там подчеркивается, что "Франция призывает Северную Корею соблюдать резолюции СБ ООН, а также оперативно приступить к полной, поддающейся проверке и необратимой ликвидации своих программ по оружию массового уничтожения и воздерживаться от любых провокаций".
Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.
Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи ранее заявил, что КНДР готова во второй половине сентября провести с США переговоры по вопросам, которые обсуждались ранее.