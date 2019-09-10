МИД Франции осудил ракетные пуски КНДР

ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Париж осуждает очередные ракетные пуски, осуществленные Северной Кореей, и призывает КНДР воздерживаться от провокаций, заявили во вторник в МИД Франции.

"Мы с обеспокоенностью приняли к сведению информацию о новых запусках баллистических снарядов Северной Кореей в этот вторник, 10 сентября. Франция подтверждает свое осуждение этих повторяющихся запусков, которые несут угрозу безопасности в регионе и представляют собой нарушение резолюций СБ ООН", - говорится в заявлении представителя ведомства.

Там подчеркивается, что "Франция призывает Северную Корею соблюдать резолюции СБ ООН, а также оперативно приступить к полной, поддающейся проверке и необратимой ликвидации своих программ по оружию массового уничтожения и воздерживаться от любых провокаций".

Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.