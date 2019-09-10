В ЮАР 12 человек погибли на прошлой неделе из-за беспорядков

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Двенадцать человек на прошлой неделе погибли в результате беспорядков в провинции Гаутенг на севере Южно-Африканской Республики, сообщает местный портал Двенадцать человек на прошлой неделе погибли в результате беспорядков в провинции Гаутенг на севере Южно-Африканской Республики, сообщает местный портал News24 со ссылкой на заявление главы минобороны ЮАР Носививе Маписы-Нкакулы.

По данным портала, в ходе брифинга для прессы министр уточнила, что 10 из 12 убитых являлись гражданами ЮАР.

"Южная Африка не является страной, где царят ксенофобские настроения. Каждый, кто нарушил закон, будет наказан соответствующим образом", - отметила министр.

Ранее в ЮАР начались протесты, поджоги и разгромы магазинов и предприятий, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нигерийцам. Причиной недовольства людей, как отмечают СМИ, стало убийство водителя такси, которое совершил, предположительно, наркоторговец-нигериец. Позднее в Нигерии начались ответные погромы, направленные против южноафриканских предприятий.