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РИА Новости

В ЮАР 12 человек погибли на прошлой неделе из-за беспорядков

18:08 10.09.2019
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© AP Photo / Themba HadebeРазгон студенческой акции протеста в Йоханнесбурге, Южная Африка
Разгон студенческой акции протеста в Йоханнесбурге, Южная Африка
© AP Photo / Themba Hadebe
Разгон студенческой акции протеста в Йоханнесбурге, Южная Африка. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Двенадцать человек на прошлой неделе погибли в результате беспорядков в провинции Гаутенг на севере Южно-Африканской Республики, сообщает местный портал News24 со ссылкой на заявление главы минобороны ЮАР Носививе Маписы-Нкакулы.
По данным портала, в ходе брифинга для прессы министр уточнила, что 10 из 12 убитых являлись гражданами ЮАР.
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Ранее в ЮАР начались протесты, поджоги и разгромы магазинов и предприятий, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нигерийцам. Причиной недовольства людей, как отмечают СМИ, стало убийство водителя такси, которое совершил, предположительно, наркоторговец-нигериец. Позднее в Нигерии начались ответные погромы, направленные против южноафриканских предприятий.
На фоне роста напряженности в отношениях между двумя странами Нигерия объявила о бойкоте Всемирного экономического форума в ЮАР и потребовала полной компенсации за потерю жизней и имущества нигерийцев, пострадавших от нападений в ЮАР на почве ксенофобии. Нигерия также отозвала высокого комиссара (посла) в ЮАР, а власти ЮАР после нападения неизвестных приняли решение временно закрыть посольство страны в нигерийском Лагосе.
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