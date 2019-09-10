В ЮАР 12 человек погибли на прошлой неделе из-за беспорядков

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Двенадцать человек на прошлой неделе погибли в результате беспорядков в провинции Гаутенг на севере Южно-Африканской Республики, сообщает местный портал News24 со ссылкой на заявление главы минобороны ЮАР Носививе Маписы-Нкакулы.
По данным портала, в ходе брифинга для прессы министр уточнила, что 10 из 12 убитых являлись гражданами ЮАР.
5 сентября, 11:14РИА НовостиНигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР
"Южная Африка не является страной, где царят ксенофобские настроения. Каждый, кто нарушил закон, будет наказан соответствующим образом", - отметила министр.
Ранее в ЮАР начались протесты, поджоги и разгромы магазинов и предприятий, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нигерийцам. Причиной недовольства людей, как отмечают СМИ, стало убийство водителя такси, которое совершил, предположительно, наркоторговец-нигериец. Позднее в Нигерии начались ответные погромы, направленные против южноафриканских предприятий.
На фоне роста напряженности в отношениях между двумя странами Нигерия объявила о бойкоте Всемирного экономического форума в ЮАР и потребовала полной компенсации за потерю жизней и имущества нигерийцев, пострадавших от нападений в ЮАР на почве ксенофобии. Нигерия также отозвала высокого комиссара (посла) в ЮАР, а власти ЮАР после нападения неизвестных приняли решение временно закрыть посольство страны в нигерийском Лагосе.