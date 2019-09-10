Спецпредставитель Генсека ООН призвал стороны в Афганистане к переговорам

ООН, 10 сен - РИА Новости. Спецпредставитель Генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото призывает стороны в Афганистане вступить в прямые переговоры.

"Разрешение (конфликта - ред.) возможно только через прямой диалог афганского народа. Прямые переговоры между республикой Афганистан и (движением - ред.) "Талибан" должны состояться как можно скорее", - сказал спецпредставитель Генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото на заседании Совбеза ООН во вторник.

Он отметил, что "все, кто озабочены миром (в Афганистане - ред.)… должны продолжать работать над возможностью прямых переговоров".

Ямамото отметил, что ООН готова поддержать эти усилия, которые, "в конечном итоге, должны привести к сокращению насилия и режиму прекращения огня". По словам спецпредставителя, прошедшие в Дохе "неформальные переговоры… дали возможности для мира" и выразил надежду, что будут продолжены усилия для возможности установления конструктивного диалога.

"Ключевой является поддержка этих усилий, особенно со стороны соседних стран", - сказал спецпредставитель.