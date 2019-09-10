Полпред президента в УрФО отметил снижение явки на выборах

Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах в единый день голосования 8 сентября в Уральском федеральном округе в 2019 году снизилась почти на 2% по сравнению с прошлым годом, сообщил во вторник полпред президента в УрФО Николай Цуканов на совещании, посвящённом итогам кампании.

"Средняя явка в Уральском федеральном округе составила 36,4%, что несколько ниже, чем в сентябре 2018 года - явка была 38%, и в сентябре 2017 года - 43%", - сказал Цуканов.

Он отметил, что в Курганской и Челябинской областях активность избирателей превысила 40% из-за высокого интереса к губернаторским выборам и "запросам на перемены". В свою очередь, в Свердловской и Тюменской областях, где проходили довыборы в законодательные органы, явка, по его словам, составила 13,11% и 12,14% соответственно.