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РИА Новости
Единый день голосования

Полпред президента в УрФО отметил снижение явки на выборах

17:05 10.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах в единый день голосования 8 сентября в Уральском федеральном округе в 2019 году снизилась почти на 2% по сравнению с прошлым годом, сообщил во вторник полпред президента в УрФО Николай Цуканов на совещании, посвящённом итогам кампании.
"Средняя явка в Уральском федеральном округе составила 36,4%, что несколько ниже, чем в сентябре 2018 года - явка была 38%, и в сентябре 2017 года - 43%", - сказал Цуканов.
Избиратели на избирательном участке
9 сентября, 10:05Выборы в Мосгордуму
Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Он отметил, что в Курганской и Челябинской областях активность избирателей превысила 40% из-за высокого интереса к губернаторским выборам и "запросам на перемены". В свою очередь, в Свердловской и Тюменской областях, где проходили довыборы в законодательные органы, явка, по его словам, составила 13,11% и 12,14% соответственно.
Полпред уточнил, что активность избирателей не является самоцелью, но региональные и муниципальные власти должны доносить до жителей важность участия в выборах.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
8 сентября, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Единый день голосованияНиколай ЦукановУральский ФОПолитика
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