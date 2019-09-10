Самой известной "бабушке" страны – 45! Ревва принимает поздравления

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сегодня 45 лет исполняется российскому шоумену и певцу Александру Ревве, чьи клипы на песни "Зацепила" и "Алкоголичка", записанные под псевдонимом Артур Пирожков, в 2019 году за несколько месяцев набрали миллионы просмотров на YouTube, а треки не раз возглавляли российские музыкальные чарты.
Кто из коллег по шоу-бизнесу и близких поздравил Ревву и Пирожкова с юбилеем, в подборке РИА Новости.
Анжелика Ревва
Ты делаешь счастливой не только меня, но и многих вокруг.. тихо.. спокойно..честно.. Я всего лишь прошу у небес тебе сил и здоровья! Люблю тебя бесконечно!!! С Днём Рождения, повелитель моего сердца.. твоя Анжелика.
Гарик Харламов
Сегодня день рождения у прекрасного человека, моего друга, замечательного артиста, самого красивого человека на земле, шикарного певца, шоумена, интертейнера, бабушки, атлета, спортсмена, бодибилдера, комбайнера, метростроевца, композитора, актера, мультиинструменталиста, ассенизатора, стеклодува и мойщика стекол ..... барабанная дробь.....АЛЕКСАНДРА .............ПАХМУТОВА! Ну нет конечно .... ещё раз ..... Александра РЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕВВВВВВВВВЫЫЫЫЫЫЫЫ!
Алла Пугачева
С Днем рождения и привет твоей замечательной семье.
Филипп Киркоров
"С Днем рождения, о секс-символ поколения, Артур Пирожков! Классный! С невероятным чувством юмора и самоиронии! Будь счастлив и, конечно, всего самого доброго и прекрасного"
Светлана Лобода
"Мой дружочек! Как сильно радуюсь я, обожаю тебя и всю вашу прекрасную семью! Будь здоров и счастлив, самый красивый мужчина на свете!
Николай Басков
Мой дорогой и невероятно яркий, талантливый, харизматичный и непредсказуемый друг Артур Пирожков! С юбилеем!
Иосиф Пригожин
С юбилеем тебя! Будь здоров, счастлив и востребован!
Вера Брежнева
Ведь я человек, а ты звезда. Сегодня очень радостный день! День Рождения прекрасного человека, мужчины, мужа, папы, артиста - Артура Пирожкова!
Игорь Гуляев
Саня, дорогой, с днем рождения! Ты невероятный человек! Пусть в твоей жизни все складывается так, как ты этого хочешь и, главное, чтоб твои три девчонки и мамулька тебя радовали и любили, а ты, заряжаясь от этой любви, дарил ее людям. У тебя это отлично получается.