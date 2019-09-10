Самой известной "бабушке" страны – 45! Ревва принимает поздравления

Саня, дорогой, с днем рождения! Ты невероятный человек! Пусть в твоей жизни все складывается так, как ты этого хочешь и, главное, чтоб твои три девчонки и мамулька тебя радовали и любили, а ты, заряжаясь от этой любви, дарил ее людям. У тебя это отлично получается.

Игорь Гуляев модельер модельер