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РИА Новости

Забег "Reebok. Стань человеком" пройдет в московском парке Митино

15:13 10.09.2019 (обновлено: 15:40 10.09.2019)
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© Фото : пресс-служба ReebokЭтап забега "Reebok. Стань человеком" пройдет в московском парке Митино
Этап забега Reebok. Стань человеком пройдет в московском парке Митино
© Фото : пресс-служба Reebok
МОСКВА, 10 сен – Пресс-служба Reebok. Reebok 28 и 29 сентября завершит сезон очередным этапом командного забега с испытаниями "Reebok. Стань человеком", который впервые пройдет в ландшафтном парке Митино в Москве.
На абсолютно новой трассе команды из шести человек преодолеют интересные и непредсказуемые испытания (вспомним хотя бы "Ракету" в весеннем Коломенском), на которых, помимо физических данных, придется продемонстрировать и умение работать в группе. Каждый член команды – важное звено, а вместе мы всегда сильнее!
Забег пройдет в двух категориях – Стандарт и Элит – скучать не придётся ни новичкам, ни опытным участникам. На мероприятии будут работать раздевалки, камеры хранения, интерактивные зоны для гостей и болельщиков, а полевая кухня поможет восстановить силы после финиша.
Чтобы классно и с пользой провести время в свой выходной, нужно собрать команду и зарегистрировать ее на сайте станьчеловеком.рф до 9 сентября в категории Элит и до 17 сентября - Стандарт.
Дополнительная информация:
Юля Хисамутдинова, PR-менеджер
+7 (985) 472-76-30
yhisamutdinova@veintech.ru
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