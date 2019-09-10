Забег "Reebok. Стань человеком" пройдет в московском парке Митино

МОСКВА, 10 сен – Пресс-служба Reebok. Reebok 28 и 29 сентября завершит сезон очередным этапом командного забега с испытаниями "Reebok. Стань человеком", который впервые пройдет в ландшафтном парке Митино в Москве.

На абсолютно новой трассе команды из шести человек преодолеют интересные и непредсказуемые испытания (вспомним хотя бы "Ракету" в весеннем Коломенском), на которых, помимо физических данных, придется продемонстрировать и умение работать в группе. Каждый член команды – важное звено, а вместе мы всегда сильнее!

Забег пройдет в двух категориях – Стандарт и Элит – скучать не придётся ни новичкам, ни опытным участникам. На мероприятии будут работать раздевалки, камеры хранения, интерактивные зоны для гостей и болельщиков, а полевая кухня поможет восстановить силы после финиша.

Чтобы классно и с пользой провести время в свой выходной, нужно собрать команду и зарегистрировать ее на сайте станьчеловеком.рф до 9 сентября в категории Элит и до 17 сентября - Стандарт.

Дополнительная информация:

Юля Хисамутдинова, PR-менеджер